Минтруд опроверг информацию об урезании расходов на маткапитал

Пресс-служба Министерства труда Российской Федерации опровергла информацию об «урезании» расходных статей бюджета на материнский капитал, сообщает «РБК». Было заявлено, что материнский капитал смогут получить все граждане, у которых имеются на это законные основания, а структурные или какие-либо другие виды изменений соответствующих статей бюджета не являются основанием для «негативных» предположений.