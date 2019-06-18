Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России

Министерство труда Российской Федерации отчиталось по результатам мониторинга социально-экономических условий жизни пожилых людей в России, в результате чего стало известно, в каких регионах пенсионеры получают наибольшую по размеру пенсию, сообщает «Деловая газета Взгляд». Согласно озвученным данным, средняя пенсия по всей территории России составляет порядка 14,8 тыс. рублей, а наибольшая пенсия зафиксирована на Дальнем Востоке и ее размер равен 16,5 тыс. рублей.