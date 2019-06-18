Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии

«Левада-центр» провела социологическое исследование, в ходе которого были опрошены граждане России, на тему службы в вооруженных силах Российской Федерации, а именно об их отношении к ней, сообщает «РБК». Согласно результатам опроса, порядка 60% опрошенных респондентов заявили, что служба в армии (подразумевается срочная служба) – это святая обязанность для каждого мужчины в стране, которую непременно следует пройти. Данный результат является наивысшим среди всех подобных опросов, проводившихся в период с 1997 года по настоящее время.