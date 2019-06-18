В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами

В связи с землетрясением магнитудой 6,8 балла, которое произошло на западе Японии, объявлена угроза цунами, сообщает РБК. Эпицентр землетрясения располагался на побережье префектуры Ямагато, на глубине около 10 км. Сейсмологи этого района рекомендовали жителям Ямагато не посещать прибрежную зону и не выходить в открытое море. Данные о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступали.