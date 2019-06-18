Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора

Специализированные контейнеры, для разделения мусора должны появиться в каждом дворе жилых домов до конца 2019 года, сообщает РБК. Это решение, о разделении мусора, было принято на заседании городского правительства, которое состоялось 18 июня 2019 года. Уже назначена дата первого этапа перехода к разделению отходов, это 1 января 2020 года. К этому времени во дворах Москвы должна появится специальные контейнеры.