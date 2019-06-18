В Лужниках открыли новый Дворец гимнастики
18.06.2019 21:57
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В Лужниках, был открыт новый Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщает РБК. Отличительной чертой, которая теперь является его визиткой, стала крыша, которая представлена в форме гимнастической ленты. Внутреннее обустройство этого Дворца отвечает всем мировым стандартам. А на главной арене можно проводить не только спортивные соревнования разного уровня, но и концерты, благодаря трансформирующимся трибунам.
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