Российский рис начал заканчиваться

Официальный представитель Южного рисового союза (ЮРС) сообщил о том, что количество риса отечественного производства, хранящееся на складах и в хранилищах России, подходит к концу и вполне может закончиться уже в августе текущего года, сообщает «Lenta.ru». Подобное явление объясняется быстрыми темпами расходования вышеназванных запасов по причине их низкого качества, а также по причине не самого лучшего по объемам урожая в предшествующем 2018 году.