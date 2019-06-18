Кудрин заявил, что мониторинг расходов бюджетного фонда развития затруднен

Алексей Кудрин, являющийся главой Счетной палаты Российской Федерации, сообщил о затруднениях, связанных с мониторингом расходных обязательств бюджетного фонда развития, сообщает «ТАСС». Вышеназванный фонд должен использоваться для финансирования инфраструктурной ипотеки, но его расходы не удается отследить целиком и полностью, поскольку они не классифицированы.