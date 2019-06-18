Сбербанк подключил сотового оператора к системе мгновенных переводов

В совместном обращении компаний «Сбербанк» и «МТС» было объявлено о подключении последней к системе мгновенных платежей, а также подчеркивается, что мобильный оператор стал первой компанией в своем сегменте, которая пошла на подобное сотрудничество, сообщает «ТАСС». На текущий момент в офисах «МТС» можно осуществить перевод на банковские карты компании «Сбербанк».