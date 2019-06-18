Шукшиных обвиняют в отравлении Бари Алибасова

Сестра известного продюсера обвинила в прямом эфире «Пусть говорят» семью жены Бари Алибасова, будто кто-то из Шукшиных отравил ее брата. Скорее всего, по ее словам, это был внук или внучка Лидии.

Представитель Бари Каримовича Вадим Горжанкин утверждает, что на такие заявления ни Алибасовы, ни Шукшины не реагируют.

Горжанкин предполагает, что сестра Алибасова подобным образом показывает недостаток внимания. Алибасов после выздоровления попытается своей сестре уделять как можно больше внимания, передают РИА Новости.