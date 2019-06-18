Ангела Меркель назвала условие снятия санкций с России
18.06.2019 16:46
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Лидер Германии и президент Украины Владимир Зеленский считают, что ослабление российских санкций возможно только при развитии реализации минских соглашений. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на общей пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
При этом Меркель добавила, что президенты Украины и Германии не намерены усиливать антироссийские санкции. Речь идет о продолжении действующего режима санкций, сообщает ТАСС.
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