Ангела Меркель назвала условие снятия санкций с России

Лидер Германии и президент Украины Владимир Зеленский считают, что ослабление российских санкций возможно только при развитии реализации минских соглашений. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на общей пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

При этом Меркель добавила, что президенты Украины и Германии не намерены усиливать антироссийские санкции. Речь идет о продолжении действующего режима санкций, сообщает ТАСС.