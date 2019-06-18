Сергей Шойгу объявил о скором получении военными лазерного оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Вооруженные силы России получат в скором времени в распоряжение новое вооружение, которое не имеет аналогов. Боевая природа оружия, по словам министра, построена на принципах технологии гиперзвука и лазерной энергии.

Образцы снаряжения, говорит Шойгу, сейчас доставлены на опытно-боевое дежурство. Он утверждает, что совсем скоро флот и армия приобретут новое вооружение, передает ТАСС.