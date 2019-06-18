США отправят на Ближний Восток тысячу военных

На фоне инцидента, который произошел в Оманском заливе, Вашингтон планирует отправить на Ближний Восток тысячу военнослужащих. Как передает «РГ», об этом в эфире ТК CNN проинформировал и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан. Он подчеркнул, что этот шаг не преследует цели усилить конфронтацию с Ираном. Это нужно, по его словам, для защиты национальных интересов, «связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши», а также для «безопасности» тех военных, кто уже находится в данном регионе.