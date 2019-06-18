Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским

Немецкому канцлеру Ангеле Меркель накануне переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским стало плохо.

Перед началом встречи политики слушали государственные гимны. В это время Меркель в течение минуты поменяла положение рук восемь раз и ее дико трясло. Отметим, что украинский президент на данное происшествие никак не отреагировал и стоял неподвижно.

Было выдвинуто предположение, что недомогание канцлера Германии связано с обезвоживанием из-за высокой температуры воздуха, ведь в этот период столбик термометра в Берлине показывал 30 градусов, передают РИА Новости.