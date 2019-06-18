Медведев предлагает адресно увеличивать пособие на детей

Дмитрий Медведев сообщает, что Кабмин предлагает увеличить пособие на ребенка от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума, установленного в регионе.

Однако такие выплаты затронут только те семьи, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, поясняет премьер-министр.

Также общественники в конце мая выдвинули предложение о создании отцовского капитала. Предполагается, что выплату при рождении третьего ребенка в семье сможет получить отец, пишет «Lenta.ru».