Медведев предлагает адресно увеличивать пособие на детей
18.06.2019 16:58
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Дмитрий Медведев сообщает, что Кабмин предлагает увеличить пособие на ребенка от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума, установленного в регионе.
Однако такие выплаты затронут только те семьи, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, поясняет премьер-министр.
Также общественники в конце мая выдвинули предложение о создании отцовского капитала. Предполагается, что выплату при рождении третьего ребенка в семье сможет получить отец, пишет «Lenta.ru».
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