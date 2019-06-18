Минэкономразвития предлагает забирать земельные участки за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития выступили с предложением: изымать частные земельные участки в случае, если будут зафиксированы нарушения требований пожарной безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт проектов нормативных правовых актов. Среди нарушений называются зарастание земельного участка сорняками и появление на этой территории свалки. Полный список будет представлен позднее. Как отмечается, соответствующая инициатива может коснуться не только собственников и арендаторов, но и тех, кто пользуется участком бессрочно или безвозмездно. Исключениями могут стать граждане России, чьи участки находятся в ипотеке, или они проходят процедуру банкротства.