Xiaomi объявила о старте продаж в России своих смарт-телевизоров

Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж умных телевизоров Mi TV в России.

Уже с 25 июня стартуют продажи смарт-телевизоров Mi TV 4A с диагональю 32 дюйма, Mi TV 4S с диагональю 43 дюйма и Mi TV 4S с диагональю 55 дюймов. Они имеют операционную систему PatchWall и поддерживают Dolby Audio и DTS-HD.

В сообщении китайской компании говорится, что покупатели их смарт-телевизоров могут воспользоваться подарочными премиальными подписками, которые предоставят популярные контент-провайдеры в РФ, передает ТАСС.