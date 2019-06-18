Из-за инфляции «АвтоВАЗ» повысит цены на все автомобили

Российская компания «АвтоВАЗ» планирует с 1 июля повысить рекомендованную розничную стоимость автомобилей модели Lada.

Ме5неджеры дилерских предприятий считают, что подорожание машин увеличится в среднем на 1%. Однако точная величина еще не известна, но вряд ли рост превысит 2-4%.

Представитель самого «АвтоВАЗа» отказался от комментариев, сообщают «ВЕДОМОСТИ».