Из-за инфляции «АвтоВАЗ» повысит цены на все автомобили
18.06.2019 15:55
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Российская компания «АвтоВАЗ» планирует с 1 июля повысить рекомендованную розничную стоимость автомобилей модели Lada.
Ме5неджеры дилерских предприятий считают, что подорожание машин увеличится в среднем на 1%. Однако точная величина еще не известна, но вряд ли рост превысит 2-4%.
Представитель самого «АвтоВАЗа» отказался от комментариев, сообщают «ВЕДОМОСТИ».
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