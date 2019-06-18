Запад планировал серию кибератак на Россию

Российская служба внешней разведки знает о планах Запада, связанных с кибератаками на инфраструктуру Российской Федерации. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал директор ведомства Сергей Нарышкин в ходе международной встречи по безопасности в Уфе.

«Мы информируем наши инстанции об этом», — заявил Нарышкин.

Напомним, что ранее в New York Times вышла статья, в которой говорилось о том, что спецслужбы США все чаще совершают попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергетические системы России. Публикация стала поводом для бурной реакции, причем, не только в Москве, но и в Вашингтоне.