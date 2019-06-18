Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), знаменитый в прошлом футболист Мишель Платини был арестован по делу о коррупции. Как передает РИА Новости со ссылкой на Mediapart, он подозревается в получении взятки во время церемонии, на которой определялось место проведения ЧМ-2022, который должен пройти в Катаре. Изменится ли после этого страна проведения мундиаля, пока не сообщается.

Однако, как сообщают СМИ, Доха уже несколько раз подозревалась в подкупе голосов, однако расследование, которое проводила ФИФА (Международная федерация футбола) коррупционных фактов не обнаружила.