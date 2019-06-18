Арестовано 15 участников массовой драки в Чемодановке

Решением первомайского районного суда Пензы были арестованы пятнадцать человек, которые приняли участие в массовой драке в селе Чемодановка. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал пресс-секретарь суда Сергей Маслов. Он добавил, что в ближайшее время планируется рассмотреть ходатайства о мере пресечения еще для тринадцати человек.

Напомним, что 13 июня по бытовым мотивам произошла массовая драка, участниками которой стали местные жители и цыгане, проживающие здесь же. В результате пять человек пострадало, один погиб. После вспыхнувшей потасовки цыганское население в добровольном порядке покинуло Чемодановку и соседнее село Лопатки. Расследованием нашумевшего уголовного дела занимается центральный аппарат СК.