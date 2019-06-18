Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ИЮН, 13:44 МСК
USD (ЦБ)    64,3352
EUR (ЦБ)    72,1077

18 ИЮН, 13:44 МСК
USD (ЦБ)    64,3352
EUR (ЦБ)    72,1077

Арестовано 15 участников массовой драки в Чемодановке

18.06.2019 12:03
Комментарии
Арестовано 15 участников массовой драки в Чемодановке

Решением первомайского районного суда Пензы были арестованы пятнадцать человек, которые приняли участие в массовой драке в селе Чемодановка. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал пресс-секретарь суда Сергей Маслов. Он добавил, что в ближайшее время планируется рассмотреть ходатайства о мере пресечения еще для тринадцати человек.

Напомним, что 13 июня по бытовым мотивам произошла массовая драка, участниками которой стали местные жители и цыгане, проживающие здесь же. В результате пять человек пострадало, один погиб. После вспыхнувшей потасовки цыганское население в добровольном порядке покинуло Чемодановку и соседнее село Лопатки. Расследованием нашумевшего уголовного дела занимается центральный аппарат СК.

Комментировать (без регистрации)
Из Чемодановки уехали все цыгане
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Каждый пятый. Почему российские пенсионеры продолжают работать на «заслуженном отдыхе»

Каждый пятый. Почему российские пенсионеры продолжают работать на «заслуженном отдыхе»
Исследования

Бедность угрожает безопасности России, молодежь чаще предпочитает колледжи вузам и другие новости

Бедность угрожает безопасности России, молодежь чаще предпочитает колледжи вузам и другие новости
События и факты

«Красный, желтый, зеленый». Продукты в России промаркируют по степени воздействия на здоровье

«Красный, желтый, зеленый». Продукты в России промаркируют по степени воздействия на здоровье
Общество

На высоких берегах Амура. Как прокуроры России и Китая решают проблемы экологии.

На высоких берегах Амура. Как прокуроры России и Китая решают проблемы экологии.
Общество

Наедине в Хельсинки. Как Путин и Трамп договорились «расчищать завалы» российско-американских отношений?

Наедине в Хельсинки. Как Путин и Трамп договорились «расчищать завалы» российско-американских отношений?
Политика

Россия вооружает Венесуэлу, Генпрокуратура РФ выявила экологический ущерб на 12 млрд рублей и другие новости

Россия вооружает Венесуэлу, Генпрокуратура РФ выявила экологический ущерб на 12 млрд рублей и другие новости
События и факты 1

Узнай, страна

В Калужской области построили станцию очистки воды в рамках нацпроекта «Экология»

В Калужской области построили станцию очистки воды в рамках нацпроекта «Экология»

На Чукотке добыли миллионную тонну каменного угля на Верхнеалькатваамском месторождении

На Чукотке добыли миллионную тонну каменного угля на Верхнеалькатваамском месторождении

В Вологодской области запущена новая линия для фасовки 30 тонн мороженого в сутки

В Вологодской области запущена новая линия для фасовки 30 тонн мороженого в сутки

В Кировской области запущено новое производство домов из клееного бруса

В Кировской области запущено новое производство домов из клееного бруса

Новости дня

13:05 В планах Запада – сделать из людей разобщенных индивидов В планах Запада – сделать из людей разобщенных индивидов
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
12:45 Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции Экс-глава УЕФА Мишель Платини арестован по делу о коррупции
11:24 Запад планировал серию кибератак на Россию Запад планировал серию кибератак на Россию
10:45 Минэкономразвития предлагает забирать земельные участки за нескошенную траву и мусор Минэкономразвития предлагает забирать земельные участки за нескошенную траву и мусор
10:05 В Германию по «Дружбе» поступила чистая нефть из России В Германию по «Дружбе» поступила чистая нефть из России
09:12 Российский министр рассказал о «позорной бедности» Российский министр рассказал о «позорной бедности»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
08:30 США отправят на Ближний Восток тысячу военных США отправят на Ближний Восток тысячу военных

Узнай, страна!

13:36 В Калужской области построили станцию очистки воды в рамках нацпроекта «Экология» В Калужской области построили станцию очистки воды в рамках нацпроекта «Экология»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17 ИЮН, 09:40 Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России Нижний Новгород собрал акционеров «Россети Центр и Приволжье» из разных регионов России
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
13 ИЮН, 14:58 Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад» Тамбовские ученые разработали интеллектуальную систему мониторинга и управления «Умный сад»
13 ИЮН, 09:12 Вологодская торгово-промышленная палата выпустила промышленный Каталог по Вологодской области Вологодская торгово-промышленная палата выпустила промышленный Каталог по Вологодской области
11 ИЮН, 11:37 В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность В Астраханской области оптимизируют морскую деятельность
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
08 ИЮН, 16:58 В Астраханской области судостроительный завод «Лотос» получит поддержку региональной власти В Астраханской области судостроительный завод «Лотос» получит поддержку региональной власти
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter