Из Чемодановки уехали все цыгане

В связи с конфликтом, который произошел между местными жителями села Чемодановка и проживавшим там поселением цыган, все цыганское поселение покинуло населенный пункт, сообщает «Lenta.ru». По словам Дины Черемушкиной, которая является пресс-секретарем губернатора Пензенской области, село Чемодановка покинуло порядка 650 цыган, проживавшие там в поселении семьи. Начальник сельсовета Чемодановки сообщил, что все цыгане уехали из села добровольно, их не принуждали покинуть их место жительство.