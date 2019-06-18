Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости». Кроме того, Зеленский заявил, что готов возобновить переговоры в «нормандском» формате, в рамках которого будут присутствовать также Россия, Германия и Франция.