Размер госдолга Италии достиг исторического максимума

Центральный банк Италии предоставил отчет, согласно которому стало известно о том, что государственный долг страны достиг исторического максимального значения, составив 2,4 трлн евро, сообщает «RT». Вышеназванный показатель отражает внешний долг страны по состоянию на апрель текущего года. В среднем на каждого гражданина Италии приходится порядка 40 тыс. евро государственного долга.