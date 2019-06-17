Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Согласно отчету, предоставленному Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), российские авиакомпании понесли убытков в первом квартале 2019 года на 45 млрд рублей, сообщает «РБК». Стоит отметить, что совокупный убыток авиакомпаний России за полный 2018 год составил порядка 50 млрд рублей. Эксперты отмечают, что все меры поддержки, оказываемые правительством в адрес авиакомпаний, не возымели действенного эффекта.