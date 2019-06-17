Госдума поручит ФАС проверить навязывание банками страховых услуг

Государственная дума Российской Федерации намерена поручить Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) проведение проверки по фактам навязывания страховых услуг банками своим клиентам, сообщает «Российская газета». Подчеркивается, что банки принуждают своих клиентов воспользоваться страховыми услугами компаний, которые аффилированы с банковскими организациями.