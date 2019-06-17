В Госдуме одобрили закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Законопроект, гарантирующий семьям частичную компенсацию ипотечного кредита при рождении третьего и каждого из последующих детей, был подготовлен ко второму чтению в Государственной думе Российской Федерации, сообщают «РИА новости». Согласно содержанию законопроекта, семьям, в которых родится третий или любой последующий ребенок, будет выделено до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Стоит отметить, что подобная компенсацию будет выплачиваться единожды.