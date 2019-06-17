ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая

Центральный банк Российской Федерации привел информационно-аналитический комментарий, из которого стало известно о том, что темпы роста инфляции сократились на 0,1 п.п. (процентный пункт), а ее общий показатель составил 5,1%, сообщает «ТАСС». Подобное «замедление» роста показателя объясняется падением роста цен на непродовольственные группы товаров, преимущественно на топливо.