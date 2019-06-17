Что происходит с каско: рынок стоит, а тарифы падают

Представители страховых компаний заявили, что рынок автострахования продолжает свое «падение», несмотря на то, что тарифы на «КАСКО» снизились практически на 40% за последние три года, сообщает «Московский комсомолец». По результатам прошлого года вышеназванный сегмент рынка показал незначительный рост, примерно 3,8%, однако данный показатель был достигнут за счет корпоративного страхования. Рынок физ.лиц наоборот потерял почти 1% объема. Эксперты связывают подобную ситуацию с падением спроса на покупку автомобилей.