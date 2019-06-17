Романтичные «голубые слезы» признали токсичными

Летними ночами воды вокруг островов Matsu (Тайвань) излучают пронзительно-голубое свечение. Данный феномен, получивший название «голубые слезы» Китая, вызван цветением мельчайших, биолюминесцентных существ, называемых динофлагеллятами.

Туристы со всего мира приезжают полюбоваться мерцающим морским пейзажем.

Но подобное красочное цветение в Восточно-Китайском море может быть токсичным и как выяснили исследователи, оно довольно быстро распространяется.

«Голубые слезы для людей выглядят красиво и романтично. Но для морских обитателей данное явление является большой проблемой», – сообщил один из авторов исследования, океанограф из Университета Южной Флориды, Chanmin Hu

Hu совместно с другими исследователями использовал полученные со спутников данные для того чтобы отследить масштабы цветения с течением времени. Изучив около 1000 спутниковых фотографий за последние 19 лет, специалисты идентифицировали уникальную сигнатуру для «голубых слез» – длину волн света, отраженного биолюминесцентными существами.

«Это как отпечаток пальца», – отметил Hu. Используя данный «отпечаток» исследователи выяснили, что цветение, которое, как правило, наблюдается у берега, распространилось в более глубокие воды.

«Голубые слезы» могут быть токсичны для морской фауны – от рыб до черепах.

В клетках динофлагеллят образуются токсины – к примеру, гониатоксин, который может накапливаться в тканях моллюсков, ракообразных, рыб, что приводит к отравлению животных, которые им питаются, а также человека, если он употребит их в пищу.

Исследователи пока не выяснили причину распространения «голубых слез», но они полагают, что существенную роль в этом играет сельскохозяйственная деятельность человека (загрязнение почвы, воздуха, воды, леса пестицидами, удобрениями, отходами животноводства). Так, река Янцзы доставляет попавшие в нее удобрения в Восточно-Китайское море, принося голубым слезам массу питательных веществ, необходимых для роста.

По мнению исследователей, в ближайшее время подобное цветение будет только разрастаться. А это значит, оно по-прежнему будет представлять угрозу для подводных обитателей. И вода будет светиться еще ярче, пишет livescience.com.