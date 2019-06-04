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Специалисты назвали 14 продуктов, которые вы никогда не должны есть

04.06.2019 19:01
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Специалисты назвали 14 продуктов, которые вы никогда не должны есть

Мы есть то, что мы едим. По крайней мере, так нам говорят. И хотя мы знаем, что это не так, исследования обнаружили, что то, что мы едим, оказывает значительное влияние на наше здоровье и даже может повлиять на риск смерти от сердечных заболеваний, инсульта или диабета второго типа, пишет NewsMax.

Полки продуктовых магазинов заставлены не только полезными продуктами, но и продуктами, которые могут нанести вред нашему здоровью и окружающей среде. Тем не менее не всегда легко разобраться, каких продуктов следует избегать. Американские эксперты в здравоохранении назвали 14 продуктов, которые люди не должны употреблять.

1. Цельнозерновой хлеб. Каждая здоровая диета рекомендует заменить белый, обработанный хлеб на цельнозерновой аналог, но проблема в том, что обширные генетические манипуляции, выполняемые с 1960-х годов, означают, что современная пшеница имеет очень мало сходства с оригинальным зерном. Уильям Дэвис, доктор медицинских наук, отметил, что изменение генетики и биохимии растения влияет на людей, которые его употребляют.

2. Безлактозные сливки. Эксперт по питанию Уилл Кловер объяснил, что безлактозные сливки, как правило, переполнены искусственными ароматизаторами и ингредиентами, которые включают кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и гидрогенизированные масла, которые могут вызвать воспаление и повреждение печени. Выбирайте настоящее молоко или, еще лучше, употребляйте черный кофе.

3. Виноградное желе. Эллен Густафсон, автор книги "Мы едоки", объяснила, что этот продукт, в основном, представляет собой конфету с текстурой желе, содержащую различные формы сахара, искусственные красители и ароматизаторы.

4. Диетическая содовая. Все диетические продукты содержат искусственные подсластители, которые могут нанести ущерб вашему здоровью. Проблемы со здоровьем могут включать проблемы, связанные с обменом веществ и увеличением веса, неврологическими заболеваниями, болью в суставах, проблемами пищеварения, головными болями, депрессией и раком, отметил Исаак Элиаз, доктор медицинских наук, основатель медицинской клиники Амитабха и Центра исцеления. Лучше пейте воду.

5. Консервированные помидоры. Томаты - это хорошо, но консервированные продукты содержат бисфенол-А (БПА) от консервных банок. Это может привести к различным проблемам со здоровьем, начиная от сердечных заболеваний до диабета и ожирения.

6. Пророщенные растения. Кажется, что на каждом шагу кто-то говорит о преимуществах для здоровья ростков, но они содержат сальмонеллы, кишечную палочку и листерии и уязвимы для заражения.

7. Куриные крылышки. На вкус они хороши, но куриные крылышки, как правило, жареные во фритюре, набиты калориями и тоннами закупоривающего артерии жира. Это идеальный рецепт для увеличения веса. Кроме того, обычный корм для кур часто содержит антибиотики, поэтому вы также добавляете их в свою тарелку.

8. Неорганическая клубника. Эксперты рекомендуют есть не менее трех порций фруктов в день, и в то время как клубника может стать отличной закуской, неорганический вид покрыт опасными пестицидами.

9. Попкорн со вкусом масла. Когда дело доходит до попкорна, существует тонкая грань между здоровой закуской и риском для здоровья. Жевать слегка соленую, воздушную разновидность - хорошая идея, но есть попкорн со вкусом масла - нет. Причина, по которой ароматизированные виды настолько нездоровы - это содержание искусственных ароматов, добавок и химических веществ.

10. Неорганическая зеленая фасоль. Недавние исследования обнаружили, что зеленая фасоль часто загрязнена химическими инсектицидами, такими как ацефат и продукт его распада метамидофос. Выбор органических зеленых бобов - гораздо лучший вариант.

11. Выращенный лосось. Рыба является важной частью здорового питания, но выращиваемая на фермах рыба, как и лосось, загрязнена канцерогенными химикатами, пестицидами и антибиотиками.

12. Маргарин. Нужна причина, чтобы выбросить маргарин? У Дэйва Эспри, автора "Пуленепробиваемой диеты", их несколько.

"Если бы вы могли выбрать один тип жира, который разрушит вашу производительность, уменьшит функцию мозга, повредит вашему здоровью и сократит вашу жизнь, это должен быть маргарин и другие трансжиры", - говорит Эспри. "Они снижают уровень холестерина ЛПВП и повышают риск сердечных заболеваний, повышают уровень триглицеридов, повреждают артерии и сердце."

13. Жевательные витамины. Как можно ошибиться с витаминами? Довольно легко, если вы принимаете жевательный сорт. Одна порция содержит 15 калорий, а также искусственные пищевые красители и искусственные добавки. Ничто не сравнится со сбалансированной, здоровой диетой, но если вы должны принимать мультивитамины, лучше выбрать их жидкий вид.

14. Лапша мгновенного приготовления. Они выглядят достаточно невинными, но в этих пакетах скрываются такие ингредиенты, как MSG, которые могут вызвать различные проблемы со здоровьем, включая мигрени и чрезмерную тягу к пище.

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