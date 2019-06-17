Более 250 экскурсий провели в метро Москвы с начала года

С начала 2019 года в Московском метро было проведено более 250 экскурсий, сообщает «Москва24». Максим Лискутов, заместитель мера Москвы по вопросам транспорта, рассказал, что пользователи Московского метрополитена стали чаще посещать метро с целью узнать что-то новое, число посетителей таких экскурсий растет с каждым днем. За последние 6 месяцев в метро с познавательной целью спустились около 2,5 тысяч жителей города. Экскурсии по метрополитену проводят гиды, получившие специальную акредитацию.