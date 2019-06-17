Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

Глава Счетной палаты, Алексей Кудрин, в России может произойти «социальный взрыв» из-за уровня бедности в нашей стране, сообщает РБК. На данный момент порядка 12,5 млн жителей нашей страны находятся за чертой бедности. В связи с этим нельзя исключать, по мнению Кудрина, что в стране произойдет социальный взрыв. Также это можно связать со снижением уровня жизни в стране, за последние несколько лет уровень жизни снизился на 9%.