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Еще 21 павильон «Здоровая Москва» начал принимать посетителей

17.06.2019 20:40
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Еще 21 павильон «Здоровая Москва» начал принимать посетителей

21 павильон «Здоровая Москва» открыли в нескольких округах нашего города, сообщает «mos.ru». Жители Москвы смогут пройти различные виды обследований первого этапа диспансеризации находясь на прогулке или на работе в музее-заповеднике «Царицыно», в Парке Победы, Парке Горького и в других парках столицы. На данный момент в Москве работаю 45 пунктов «Здоровая Москва». Все пункты оснащены различным современным оборудованием, электрокардиографом, аппаратами УЗИ. Также по конкретному расписанию около павильонов работают мобильные флюорографы и будут принимать врачи узкой направленности.

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