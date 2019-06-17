Еще 21 павильон «Здоровая Москва» начал принимать посетителей

21 павильон «Здоровая Москва» открыли в нескольких округах нашего города, сообщает «mos.ru». Жители Москвы смогут пройти различные виды обследований первого этапа диспансеризации находясь на прогулке или на работе в музее-заповеднике «Царицыно», в Парке Победы, Парке Горького и в других парках столицы. На данный момент в Москве работаю 45 пунктов «Здоровая Москва». Все пункты оснащены различным современным оборудованием, электрокардиографом, аппаратами УЗИ. Также по конкретному расписанию около павильонов работают мобильные флюорографы и будут принимать врачи узкой направленности.