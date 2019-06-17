Уфологи: Внутри Луны может находиться 300-километровый бункер

Спутник Земли давно привлекает внимание исследователей инопланетной жизни. По мнению некоторых уфологов, пришельцы обитают внутри Луны. Они обосновались в подлунных бункерах, скрытых гигантской железной пластиной, пишет портал u-f.ru.

Не так давно специалистам NASA удалось обнаружить огромных размеров «аномалию» из тяжелого металла, которая находится в мантии земного спутника и вероятно, изменяет его гравитационное поле. Ученые предположили, что аномалией могут быть остатки астероида, который врезался в дальнюю сторону спутника Земли примерно 4 млрд лет тому назад. Но у некоторых уфологов на этот счет совсем иное мнение. Они убеждены в том, что металлическая пластина скрывает гигантских размеров бункер инопланетян, который находится внутри Луны. Возможно, полагают исследователи, пришельцы проводят там свои эксперименты, изменяя магнитное поле спутника.

У уфологов вызывают подозрения несколько лунных кратеров. Они считают, что там расположены тоннели, с помощью которых представители внеземных цивилизаций выходят наружу из подлунных бункеров.