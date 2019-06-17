На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

На северо-востоке Китая в провинции Цзылинь недалеко от границы с КНДР было зафиксировано микро-землетрясение магнитудой 1,3 балла, сообщает РБК. Причиной подземных толчков мог стать взрыв, т.к. очаг землетрясения располагался на поверхности. Волнение произошло в 19:38 по местному времени (14:38 мск). Ранее ядерные испытания, которые проводились севернее уже приводили к подземным толчкам и микро-землетрясениям, разной магнитуды. Так в сентябре 2017 года из-за проводимых ядерных испытаний на северокорейском полигоне произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.