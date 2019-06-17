Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Сегодня прошла встреча между главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и президентом России Владимиром Путиным, сообщает «REGNUM». На этой встречи Сергей Миронов вынес два предложения для борьбы с коррупцией. Один из которых уже используется в таких странах как США, Китай и Сингапур, а также и в других странах. Его принцип заключается в том, что после признания человека коррупционером в суде у него изымается имущество (используется в России), а также проверяют имущество ближайших родственников. Вынесенные инициативы на данный момент находятся на рассмотрении в Государственной Думе.