Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Российский школьник из Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за того, что отсканировать и проверить его работу не удалось.

Директор школы Нина Меланьина сообщила, что работа ученика не прошла сканирование несмотря на то, что работа была заполнена обычной гелевой ручкой, купленной в магазине, где все продается для ЕГЭ. Самое удивительное, что бланк школьника прошел сканирование, а сама работа – нет.

Школьнику предложили на выбор два варианта: переписать работу или его работа будет найдена и перепроверена.

Теперь Артем переживает, что может получить такое же количество баллов по русскому языку, т.к. работа была заполнена той же ручкой, сообщает «Lenta.ru».