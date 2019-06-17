Владимир Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП. Приказ можно найти на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новыми поправками, теперь наибольший срок наказания за гибель двух и более человек по вине пьяного водителя увеличится до 15 лет лишения свободы.

Если авария на дороге приведет к смерти одного человека, тогда пьяный водитель отправится в тюрьму на срок от 5 до 15 лет.

Ужесточение наказания затронет все виды личного, общественного, морского, водного и воздушного транспорта, передают РИА Новости.