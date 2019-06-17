Российские молокозаводы подадут коллективный иск на китайскую фирму

Некоторые молокозаводы России собираются подавать на китайскую компанию, которая находится в городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, коллективный иск.

Разбирательство заключается в том, что китайская фирма зарегистрировала на себя российскую торговую марку.

Российские молочные компании в декабре 2018 года приобрели импортную лицензию, однако китайский завод в январе зарегистрировал эту торговую марку на себя. Теперь молочные фирмы РФ подают общий иск на возвращение торговой марки себе, пишут РИА Новости.