Российские молокозаводы подадут коллективный иск на китайскую фирму
17.06.2019 17:35
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Некоторые молокозаводы России собираются подавать на китайскую компанию, которая находится в городе Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, коллективный иск.
Разбирательство заключается в том, что китайская фирма зарегистрировала на себя российскую торговую марку.
Российские молочные компании в декабре 2018 года приобрели импортную лицензию, однако китайский завод в январе зарегистрировал эту торговую марку на себя. Теперь молочные фирмы РФ подают общий иск на возвращение торговой марки себе, пишут РИА Новости.
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