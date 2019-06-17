Китай хочет покупать в России большие партии куриных лапок

Компании из Китая планируют закупать в России большие объемы куриных лапок. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок. При этом, по его словам, на данный момент только у 23 компаний из России есть возможность работать с китайской стороной в данном направлении. Чтобы удовлетворить запрос Китая, возможно произойдет объединение фабрик в этом запросе, поскольку ни одно предприятие не производит такого объема продукции.