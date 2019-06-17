Минздрав РФ определил регионы с наивысшими показателями заболевания раком

Министерство здравоохранения определило районы, имеющих наивысший показатель распространения раковых заболеваний.

Первенство по генерализации онкологических заболеваний получила Курская область.

Республика Мордовия оказалась на втором месте по показателям распространения рака.

Затем следуют Краснодарский край, Калужская и Псковская области.

Российский Минздрав заметил, что заболевания раком за последние десять лет увеличились на 40%, сообщают РИА Новости.