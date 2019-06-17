Бари Алибасова выписали из больницы

Сын Бари Алибасова сообщил, что его отца выписали из больницы.

Алибасов-младший рассказал, что физическое состояние продюсера хорошее, нужно только следить за его пищеводом. В течение тридцати дней станет понятно, зарастает его пищевод или нет.

Также сын Алибасова отметил, что на данный момент проблемы с памятью отца еще остались. Людей он узнает, но сказать, какой сейчас год не может.

Продюсера планируют отправить на реабилитацию в Казахстан через три дня, передают РИА Новости.