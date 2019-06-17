Бари Алибасова выписали из больницы
17.06.2019 16:03
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Сын Бари Алибасова сообщил, что его отца выписали из больницы.
Алибасов-младший рассказал, что физическое состояние продюсера хорошее, нужно только следить за его пищеводом. В течение тридцати дней станет понятно, зарастает его пищевод или нет.
Также сын Алибасова отметил, что на данный момент проблемы с памятью отца еще остались. Людей он узнает, но сказать, какой сейчас год не может.
Продюсера планируют отправить на реабилитацию в Казахстан через три дня, передают РИА Новости.
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