Медведев приказал разобраться с информацией о повышении цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приказал Дмитрию Козаку разобраться с информацией о повышении стоимости бензина в Сибири и на Дальнем Востоке.

Медведев доверил своему заместителю выяснить, что произошло в этих регионах страны и, при необходимости, дал добро на принятие соответствующих мер. Сегодня, на совещании с нефтяными компаниями, Козак должен поднять этот вопрос, сообщает Коммерсантъ.