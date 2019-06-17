Медведев приказал разобраться с информацией о повышении цен на бензин
17.06.2019 16:44
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев приказал Дмитрию Козаку разобраться с информацией о повышении стоимости бензина в Сибири и на Дальнем Востоке.
Медведев доверил своему заместителю выяснить, что произошло в этих регионах страны и, при необходимости, дал добро на принятие соответствующих мер. Сегодня, на совещании с нефтяными компаниями, Козак должен поднять этот вопрос, сообщает Коммерсантъ.
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