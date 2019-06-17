Mail.ru Group запускает голосовой помощник «Маруся»

Mail.ru Group заявили о запуске тестовой версии собственного голосового ассистента «Маруся».

Помощник будет участвовать в поиске информации, уточнять стоимость и наличие авиа и железнодорожных билетов, включать радио или музыку «ВКонтакте», запрашивать прогноз погоды и т.п. Впоследствии Mail.ru Group рассчитывает на внедрение «Маруси» в сервисы других компаний.

Скачать ассистента в Google Play и AppStore пользователи смогут с понедельника. Доступ к «Марусе» можно получить, оставив заявку на сайте marusia.mail.ru или запросить его у тех, кто уже пользуется тестовой версией «Маруси», передает INTERFAX.RU.