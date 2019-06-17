Россия и Британия рассматривают возможность встречи Путина и Мэй

Россия и Великобритания рассматривают возможность проведения встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке в конце июня.

Отметим, что на встрече лидера России с представителями бизнеса Британии зашла речь о нелепости ситуации, когда взаимоотношения государств имеют такой закрытый характер, ведь такой подход противоречит развитию британского и российского бизнеса, передают ВЕСТИ.RU.