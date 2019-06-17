Евросоюз отменил санкционный режим против Мальдив

Евросоюз отменил законодательные рамки для введения санкционного режима против Мальдив, информирует РИА Новости. Как напоминает СМИ, ранее санкционную основу было решено принять после ухудшившейся политической ситуации в стране. При этом в «черный список» не попало ни одно физическое либо юридическое лицо. С этого момента, как отметили представители Совета ЕС, в стране зафиксировано улучшение политической ситуации в стране.