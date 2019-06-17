Популярный блогер Юрий Хованский стал помощником депутата

Молодой депутат Государственной думы Василий Власов привлек популярного блогера с YouTube-канала Юрия Хованского.

Его задача – помогать мне на общественных началах для разрешения важных социальных вопросов, говорит Власов. Его YouTube-канал насчитывает около четырех миллионов подписчиков. Это позволит Хованскому собирать предложения и высказывания молодых людей для их дальнейшей трансляции в Госдуму.

Также депутат считает, что видеоблогер сможет поддержать законотворческий процесс, донося до молодежи некоторые предложения.

Помимо этого, Василий Власов надеется, что Юрий Хованский станет экспертом на обсуждениях, посвященных молодежной повестки, сообщают РИА Новости.