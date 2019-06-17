Михаил Бабич стал замминистра экономического развития России

Михаил Бабич был назначен на должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, обнародованное на сайте правовой информации. Напомним, что ранее Бабич занимал пост посла России в Белоруссии и представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии. с этой должности он был освобожден указом президента России Владимира Путина.