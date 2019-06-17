Скончался Филипп Бобков, отвечавший в КГБ за борьбу с идеологическими диверсиями

Ушел из жизни 93-летний Филипп Бобков, экс-начальник Пятого управления КГБ СССР, который отвечал за борьбу с идеологическими диверсиями противника, и замглавы КГБ Филипп Бобков. О том, что его не стало, в разговоре с РБК сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Да, сегодня утром», — сообщил Венедиктов.

Как рассказала семья Филиппа Бобкова, он умер сегодня утром около восьми часов, находясь в реанимации в московском госпитале на Щукинской. О точной причин смерти пока не сообщается.